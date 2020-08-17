31 декабря не станет выходным днем

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Перенос рабочего дня с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных дней невозможен, потому что не соответствует нормам Трудового кодекса.

Однако этот момент может быть учтен при переносе выходных дней в 2021 году. Так в Минтруде объяснили невозможность сделать 31 декабря выходным днем.

Нерабочий день – это всегда дополнительная нагрузка на бизнес, это плохо для предпринимательства. В России сейчас достаточно экономических проблем, рассказал в интервью Sputnik директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.

"Минтруд своим решением не может сделать 31 декабря выходным днем, для этого нужно решение правительства. Увеличение праздничных дней – нагрузка на работодателей и на бизнес, потому что количество нерабочих, но оплачиваемых дней в нашей стране будет расти. В нашей стране в последнее время и так довольно много экономических проблем, увеличивать количество выходных дней правительство не хочет. Один выходной день – это 0,3% от произведенного ВВП, что в какой-то степени может ухудшить экономическую картину", – сказал эксперт.

Есть работодатели, которые могут вводить 31 декабря выходным днем своим внутренним решением, как нерабочий оплачиваемый день, просто всех отпустить, добавил Алексей Зубец.

"Производительность труда 31 декабря невелика, большая часть работает неполный день. При этом есть огромное количество предприятий, у которых 31 число – самый жаркий день, это торговля, обслуживание, когда за один день делается половина месячного плана. В таких условиях они задействуют весь персонал, и нужно будет платить сотрудникам сверхурочные. Нерабочий день – дополнительная нагрузка на бизнес, это плохо для предпринимательства", – отметил эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/