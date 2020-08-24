Учителя раскрыли детали обучения с 1 сентября

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Немногим больше недели остается до Дня знаний. Постепенно в самих школах картина нового учебного года начинает потихоньку проясняться. Каким будет новое расписание уроков, можно ли пропустить школу без справки и как будут поступать с заболевшими на уроках детьми, выяснил «МК».

Как уверяют сами учителя, школы Москвы и Петербурга планируют организовать разобщение школьных потоков без введения второй и третьей смены. Однако в некоторых классах время начала и окончания учебы будет отличаться от привычного, что явно вызовет серьезные неудобства для родителей.

— В нашей школе уже составлено предварительное расписание, — рассказала Елена Николаевна, учитель одной из питерских школ. — Время начала уроков варьируется с 8.15 до 10.20. Позднее всего в учебное заведение будут приходить ученики 6–8-х классов. Такое решение принято в связи с тем, что эти дети уже, как правило, добираются в школу самостоятельно, при этом у них меньше уроков, чем у старшеклассников. Заканчивать занятия эти параллели будут в районе 16 часов. В школе моей подруги, учительницы из Москвы, планируют похожее расписание. Родителям, у которых в семье несколько детей из разных классов, такое расписание, конечно, создаст большие неудобства. Кто-то возит детей в школу, у кого-то старшие ведут на учебу младших, теперь весь этот отлаженный процесс усложнится. С завтраками в столовой явно первое время будет полный дурдом. Из-за того, что учащихся придется делить на группы по 3–4 класса, пока на трапезу планируется выделять только по 10 минут. Многие дети у нас приносят еду с собой, однако ранее ее разрешено было есть только в столовой. Мы очень надеемся, что запрет отменят, и дети смогут перекусывать в классе, это стало бы отчасти решением проблемы.

Одной из серьезных проблем, которая накануне 1 сентября волнует родителей, остается ситуация с пропусками школы, а также случаев, когда ребенку стало плохо в учебном заведении.

— Если во время учебы у ребенка случится какое-либо недомогание, мы можем отпустить его домой только вместе с родителем, — поясняет завуч одной из столичных школ. — В случаях, когда взрослый не может приехать в учебное заведение в определенный срок или состояние ребенка вызывает серьезные опасения, мы обязаны вызвать «скорую». До приезда родителей или врачей заболевший школьник должен быть изолирован от других детей. Если у какого-либо ученика будет диагностирован коронавирус, весь класс на две недели должен уйти на дистанционное обучение. Сложнее ситуация с учителями, получается, что если заболеет учитель-предметник, то на карантин мы должны отправить сразу несколько классов. Что касается пропусков школы учениками по записке родителей, вопрос пока до конца не решен. Рекомендуется вообще запретить пропускать занятия без справки от врача. Как это организовать на деле, не очень понятно, ситуации бывают разные, живот заболел, устал, например, педиатры просто не справятся, если все будут бегать к ним по каждому поводу. Но, по крайней мере, в сентябре родители должны быть готовы к тому, что любой пропуск будет заканчиваться походом к врачу.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице в сутки коронавирус диагностируется в среднем у 25–30 школьников. Получается, если динамика сохранится, именно такое количество классов в день будет закрываться и переходить на дистанционное обучение. В любом случае родители очень надеются, что классные руководители донесут до них полную информацию о новых «коронавирусных» правилах учебного заведения на родительских собраниях в конце следующей недели. Ожидается, что они будут организованы в дистанционном формате в период с 26 по 28 августа.

Между тем. Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для вузов и колледжей. Согласно новым правилам, учащиеся колледжей будут заниматься в одной аудитории, а заочные и вечерние группы должны быть переведены на дистанционное обучение. Кроме того, колледжам и техникумам советуют не привлекать к работе сторонних лиц.

На входе в вузы и колледжи будет организовано измерение температуры, а в аудиториях будут организованы регулярная уборка и дезинфекция в том числе с помощью рециркуляторов воздуха. Студентам и сотрудникам вузов рекомендуется измерять температуру два раза в день. В случае ухудшения состояния во время нахождения в учебном заведении, человек должен быть изолирован до приезда «скорой помощи». В университетах учащиеся и сотрудники должны носить маски, которые рекомендуется менять раз в три часа. Выдавать средства защиты обязано учебное заведение. Снимать маски имеют право только педагоги во время чтения лекций. Преподавателей вузов старше 65 лет рекомендуется переводить на дистанционный режим работы. Иностранные студенты колледжей и вузов, пребывшие в Россию из других стран, должны пройти 14-дневную изоляцию. Для этих целей в общежитиях часть помещений будет переоборудована под обсерваторы. Кроме того, учебным заведениям рекомендуется пересмотреть расписание для максимального разобщения потоков студентов.

Источник: https://www.mk.ru/