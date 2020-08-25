В Президентской библиотеке состоится онлайн-лекция, посвящённая Ивану Грозному

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28 августа 2020 года в 12:00 по московскому времени в рамках видеолектория «Знание о России» состоится онлайн-встреча с методистом научно-образовательного отдела Президентской библиотеки Антоном Дружевским по теме «50 лет власти: Иван Грозный». Лекция приурочена к 490-летию первого русского царя Ивана IV Васильевича, которого прозвали «Грозным».

Присоединиться к мероприятию сможет любой желающий. Встреча пройдёт дистанционно и будет транслироваться на портале Президентской библиотеки в разделе «Интернет-вещание» в соответствии с программой прямых трансляций мероприятий, на YouTube-канале учреждения, а также на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Грозный родился 25 августа 1530 года в семье великого князя Василия ??? и Елены Глинской. Рано оставшийся без попечения родителей, он испытал на себе, что значит боярский произвол. Историки по-разному оценивают личность и деятельность первого русского царя. Успешное начало царствования – реформы «Избранной рады», присоединение новых территорий: Казани, Астрахани – сменилось поражением в Ливонской войне, жестокой опричниной, гибелью старшего сына Ивана Ивановича.

В фонде Президентской библиотеки собрано немало материалов, раскрывающих противоречия этой неординарной исторической личности. На основе уникальных документов, содержащих свидетельства современников Ивана Грозного, сочинений известных историков X?X–XX веков и произведений русской литературы на видеолекции будет рассказано, как менялся в исторической памяти образ Ивана Грозного.

Стоит отметить, что в Президентской библиотеке регулярно проводятся интерактивные уроки и видеолекции, подробная информация о которых доступна на портале учреждения www.prlib.ru в разделе «Мультимедийные уроки» и в рубрике «Видеолекторий – школе», где представлены записи прошедших в Президентской библиотеке лекций и открытых уроков.

Источник: пресс-служба Президентской библиотеки