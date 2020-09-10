В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят проблему буллинга в школах.

/Анонс событий/

10 сентября в пресс-центре МИЦ «Известия» в 19.00 пройдет круглый стол на тему: "Травле нет: почему без взрослых школьную травлю не остановить?".

В обсуждении примут участие:

-Зеленова Мария, клинический и кризисный психолог программы Травли.нет фонда «Журавлик»

-Аниканова Мария, заслуженная артистка РФ, актриса театра «Современник»

-Бабкина Саша, директор по социальным проектам Mail.ru Group, руководитель проекта Добро Mail.ru

-Карпухина Вероника, психолог

-Назаров Григорий, учитель истории и обществознания Гимназии №9 городского округа Химки, призёр конкурса «Учитель года» 2018

Травля в классе. Может ли она случиться в любой школе или в «хороших школах» такого не бывает? Это просто детские шалости или серьезная проблема? Дети сами разберутся или нужно вмешательство взрослого? А если взрослого, то кого – учителя, родителей, директора или психолога?

Трансляция круглого стола пройдет на сайте МИЦ «Известия» и на сайте «Одноклассники» https://ok.ru/live/1950379286134

Источник: www.iz.ru