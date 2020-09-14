В Краснодарский государственный институт культуры приедет известный режиссер и актер Виктор Мережко

/Анонс событий/

Краснодарский государственный институт культуры 15 сентября посетит народный артист России, известный режиссер и актер Виктор Мережко. Он проведет в вузе два мастер-класса.

В 15:00 начнется первая встреча с гостем на тему "Трудный путь в кино. Жизнь и творчество мастеров отечественного кинематографа". В концертном зале соберутся студенты и преподаватели кафедр телерадиовещания и театрального искусства, а также деятели культуры и кинематографии Краснодарского края.

В 17:00 начнется мастер-класс только для студентов и преподавателей кафедры телерадиовещания. В аудитории № 240 Виктор Мережко будет говорить об основах драматургии и режиссуры кино.

Виктор Мережко – российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, драматург, писатель, телеведущий, народный артист Российской Федерации.

Напомним, в разное время институт культуры с творческими встречами и мастер- классами приезжали певица Зара, актер и певец Дмитрий Певцов, актер Алексей Гуськов, режиссер Сергей Женовач, певица Диана Арбенина, художник и дизайнер Андрей Бартенев и другие.

Источник: https://kgik1966.ru/press-sluzhba