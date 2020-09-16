Названы 5 изменений в ПДД, которые коснутся каждого

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Минтранс России и ГИБДД разработали новый проект правил дорожного движения (ПДД), который содержит множество изменений.

Российские СМИ выделили пять важных поправок, которые коснутся каждого.

Во-первых, будет запрещено останавливаться на «островке безопасности». Сейчас автовладельцы могут припарковаться в этой зоне, если она не расположена перед пешеходным переходом и нет запрещающего знака.

А вот требования к тонировке смягчат, лобовое стекло может иметь светопропускаемость до 70%.

В-третьих, владельцы машины буду вправе использовать любую медицинскую аптечку, знак аварийной остановки и огнетушитель, а не только по ГОСТу.

В-четвертых, средствами индивидуальной мобильности (СИМ) (электросамокаты, сегвей, скейтборды, ролики и моноколесо) запретят управлять в состоянии алкогольного опьянения и превышать скорость в 20 километров в час, если рядом есть пешеходы.

Пятое важное правило коснется тоже СИМ. По новым правилам, дети до 7 лет смогут кататься по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пределах пешеходных зон в сопровождении взрослых. Подросткам от семи до 14 лет разрешено кататься в этих же зонах самостоятельно. Дети от 14 лет могут пользоваться велосипедными зонами, велополосами, тротуарами, а также выезжать на правый край проезжей части или на обочину улицы.

Источник: https://www.mk.ru/