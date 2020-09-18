Инаугурация губернатора Кубани пройдет 23 сентября

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Инаугурация губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева состоится 23 сентября.

Церемонию планируют показать в прямом эфире.

– Законодательное собрание 23 сентября проведет свою первую в этом парламентском году сессию.

Внеочередное пленарное заседание будет посвящено инаугурации избранного главы региона. Губернатор официально вступит в должность и в соответствии с уставом Краснодарского края принесет присягу, – рассказал спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.

Накануне в избиркоме подвели итоги выборов и окончательно посчитали все голоса. Кондратьева признали избранным на должность главы Краснодарского края. За него проголосовали 2 млн 401 тысяч 266 человек, то есть более 82% избирателей. Общая явка составила более 68%.

Одновременно с этим специалисты подвели итоги голосования за глав сельских поселений и депутатов Гордумы. Выборы продлились три дня из-за угрозы распространения коронавируса. Последний день стал основным для принятия решений.

Источник: https://www.mk.ru/