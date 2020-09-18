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Законопроект Влада Чижова: В борьбе за справедливость ведущий планирует выйти на законодательный уровень

Влад Чижов, ведущий реалити “Решала” на телеканале “ЧЕ!”, планирует усложнить жизнь мошенникам на законодательном уровне.

Во время public talk в рамках “Russian Creativity Week” Влад приоткрыл завесу тайны и рассказал, что в ближайшем будущем планирует всерьез заняться вопросами разработки некоторых запретов и наказаний аферистов в нашей стране. Речь идет о поправках в законодательство, которые позволят ограничить деятельность мошенников. 

Одна из задач, которые я ставлю, – на законодательном уровне усложнить жизнь мошенникам, в том числе запретить все диалоги рекламного характера по телефону”, – рассказал Влад Чижов.  

В течение четырех лет Влад Чижов ведет реалити “Решала” на телеканале “ЧЕ!”, где раскрывает мошеннические схемы и рассказывает зрителям, как не стать жертвами аферистов. В 2018 году проект получил престижную телевизионную премию ТЭФИ.

Источник: ЧЕ

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Категория: Новости / Анонс событий

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