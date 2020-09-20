Спортивная парусная регата: «Этап Кубка класса mX700» состоится в Абрау-Дюрсо

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Четвертый этап Кубка класса mX700 пройдет в Абрау-Дюрсо с 25 по 27 сентября 2020.

Спортсмены поборются за звание лучшего на территории парусного клуба Abrau Sailing, расположенного на берегу озера Абрау. Впервые в местной акватории соберется такое количество килевых яхт и парусных гонщиков: зрителей ждут 11 современных яхт mX700, 22 команды, готовые доказать своё мастерство в управлении парусами, а также 15 часов зрелищных гонок.

Соревновательный этап продлится 3 дня: один тренировочный и два гоночных, после проведения которых в общую турнирную таблицу будут занесены результаты. Команда, добившаяся лучшего результата по итогам серии, станет обладателем Кубка. Количество участников в команде — 4-5 человек, включая рулевого.

Яхты mX700 — новая разработка российской компании Mobile Group. Это полноценная гоночная килевая яхта с возможностью тонкой настройки парусов, выполненная из полиэфирной смолы и мультиаксиальной ткани методом инфузионного вакуумного формования. На сегодняшний компания выпустила на воду уже 36 подобных моделей.

Организаторы регаты: Центр туризма «Абрау-Дюрсо», компания Wind To Go!, парусные клубы ZIGZAG и Navetru.

Источник: Центр туризма «Абрау-Дюрсо»