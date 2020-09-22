В отелях «Русский дом» День туризма отметят праздником нового формата

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Компания «Русский дом» отметит свой День рождения и всемирный День туризма праздничными мероприятиями на свежем воздухе на нескольких площадках в разных регионах России одновременно. К празднику нового, безопасного для участников формата, который будет проходить с 26 по 27 сентября, присоединятся отели семьи «Русский дом» в Сочи, Краснодаре и Крыму.

Управляющая компания «Русский дом» 26 и 27 сентября отметит свой День рождения и День туризма большим праздником под открытым небом в формате пикник-феста.

В Сочи праздник будет проводиться одновременно в трех отелях сети «Русский дом» - апарт-отеле «Видный» (Адлер), SPA-отеле «Русский дом Дивный» (Лоо) и парк-отеле «Дивный» (Лазаревское). В каждом из них будет сделан акцент на распределенный характер мероприятия – на территориях будут в разное время работать разные зоны с активностями и культурной программой, предназначенной для различных целевых аудиторий – детей и взрослых, бизнесменов и поклонников джаза, для тех, кто предпочитает активный отдых, и тех, кто любит более спокойный чиллаут-формат. При этом в течение дня по территории отеля будут создаваться непрерывные потоки гостей, которые будут выполнять квесты, гулять, ходить на экскурсии – перед сотрудниками всех объектов поставлена задача тщательно следить за выполнением рекомендаций Роспотребнадзора, соблюдением рекомендованной социальной дистанции и не допускать больших скоплений людей на одной площадке.

Самую насыщенную и масштабную программу приготовил для гостей праздника парк-отель «Дивный». Здесь на территории более 4 Га мероприятия и активности начнутся 26 сентября в 19:00 с большого концерта на лебяжьем озере Дивное. Музыкальную атмосферу будут создавать оркестр эстрадной и джазовой музыки SOUTH BRASS BAND, дипломант фестивалей «Кубань играет Джаз» и JAZZDIVO, джазовые солисты, участники шоу «Голос», гости из Челябинска - шоу воздушных гимнасток. В воскресенье 27 сентября в парке у открытого бассейна в 12:00 начнется семейный пикник, в программе которого – арбузные конкурсы, пенная вечеринка, мастер-класс по приготовлению гамбургеров, фестиваль красок «Холи», выставка-дегустация гостинцев из разных регионов России и SPA-процедуры на свежем воздухе от специалистов медцентра «Здравие».

Праздничную программу подготовил также SPA-отель «Русский дом Дивный». Здесь 26 сентября состоится концерт на крыше «Крымская рапсодия», гвоздем программы которого станет Джазовый квартет Ильи Филиппова (участник фестиваля Игоря Бутмана). В воскресенье 27 сентября программу Дня туризма и Дня рождения «Русского дома» продолжит праздничный парад от отеля до пляжа, где с 10:00 до самого вечера будут проходить пикник-фест, ярмарка гостинцев разных регионов России, чемпионат по запуску воздушных змеев, мастер-классы и анимационная программа для детей. На площадке праздника можно будет попробовать блюда с мангала, жареную черноморскую барабулю, продегустировать чаи, вина, мед.

В сочинском апарт-отеле «Видный» 26 сентября состоится праздник у бассейна. Гостей ждут фуршет, мастер-классы, игры на воде и дискотека. Краснодарский отель Vision присоединится к общему празднику «Русского дома» в формате бизнес-пикника для представителей туристической отрасли и пригласит гостей на гала-открытие нового рестобара.

Пресс-служба УК «Русский дом»:

- Новые времена диктуют новые правила, появляются новые форматы общения, работы, учебы, отдыха. Многие из нас уже привыкли трудиться в распределенном офисе или учиться в удаленном классе, совещаться в Zoom или отмечать дни рождения с друзьями в скайпе. Однако потребность собираться вместе, ходить в гости, ездить на море в отпуск никуда не делась. Мы отработали очень непростой, но очень насыщенный летний сезон, полный новых вызовов и побед, и хотим завершить его радостно и достойно. Поэтому День рождения «Русского дома» и День туризма мы решили отметить праздником нового формата, учитывающим все рекомендации Росподтребнадзора. Мы приглашаем на праздник «Русского дома» не только жителей и гостей города Сочи, но и сотрудников санаториев, отелей, ресторанов, турфирм, которые смогут пообщаться на пикнике с коллегами в формате «без галстуков» и вместе с нами проводить это лето.

Источник: Пресс-служба УК «Русский дом»