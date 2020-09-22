С 1 октября 2020 года на карту «МИР» будет зачисляться ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала за рождения второго ребенка

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Управление ПФР в г.Новороссийске информирует.

В соответствии с законодательством* до 1 октября 2020 года должен быть завершен полный переход клиентов – физических лиц, получающих социальные выплаты по линии ПФР, на карты «МИР», в том числе ежемесячная выплата из средств материнского (семейного) капитала за рождения второго ребенка после 2018 года для семей с низким доходом.

Напомним, что ежемесячная выплата предоставляется семьям, в которых второй ребенок был рожден или усыновлен начиная с 2018 года. Чтобы определить, имеет ли семья право на эту меру поддержки, необходимо разделить доходы родителей и детей за последний год на двенадцать месяцев и на количество членов семьи, включая второго ребенка. Если полученная величина окажется в пределах двух прожиточных минимумов трудоспособного населения в Краснодарском крае (24 060 рублей), можно подавать заявление в Пенсионный фонд на выплату.

Размер ежемесячной выплаты в Краснодарском крае в 2020 году составляет 10 639 рублей в месяц.

При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии и некоторые виды денежных компенсаций. При обращении в Пенсионный фонд перечисленные виды доходов необходимо подтвердить документально, за исключением выплат, предоставляемых ПФР. При подсчете доходов не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета, получаемые в связи чрезвычайными происшествиями. Сведения о доходах необходимо представлять за 12 месяцев. Отсчет данного периода необходимо начинать за шесть месяцев до даты подачи заявления

Для удобства расчетов на сайте Пенсионного фонда есть специальный калькулятор, который позволяет определить право семьи на ежемесячную выплату и ее размер в конкретном регионе.

Заявление на выплату принимается в любой клиентской службе Пенсионного фонда независимо от места жительства владельца сертификата. Обратиться за выплатой также можно через МФЦ или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Подать заявление можно в любое время в течение трех лет с момента появления второго ребенка в семье. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые полгода, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления и семья получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести месяцев, выплата начинается со дня подачи заявления. Средства поступают на счет владельца сертификата материнского капитала в российской кредитной организации.

Следует помнить, что средства выплачиваются семье до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Выплата также прекращается, если материнский капитал использован полностью или семья меняет место жительства.

Период предоставления ежемесячной выплаты из материнского капитала рассчитан на один год. По мере истечения этого срока семье нужно повторно обратиться в Пенсионный фонд с новым заявлением, чтобы продлить получение средств.

За все время свыше 12 тысяч семей Кубани обратились за ежемесячной выплатой из материнского (семейного) капитала.

Размер материнского (семейного) капитала в 2020 году составляет за первого ребенка 466 617 рублей, за второго ребенка 616 617 рублей.

Источник: Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г.Новороссийске Краснодарского края