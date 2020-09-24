Горькая настойка «7 овощей» — новый продукт в коллекции «Абрау-Дюрсо»

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ГК «Абрау-Дюрсо» расширяет линейку крепких алкогольных напитков и представляет свою первую горькую настойку.

Настойка «7 овощей» создается путем холодного настаивания на свежих овощах в закрытой емкости до 21 дней. Крепость напитка составляет 38%. Как следует из названия, в составе настойки семь овощей: сладкий и острый перцы, сельдерей, лук-порей, морковь, чеснок и зелень. Овощи для приготовления продукта отбираются среди лучших фермерских хозяйств юга России. На каждом этапе производства осуществляется строгий контроль качества.

«Оригинальный рецепт напитка родился в Абрау-Дюрсо более десяти лет назад. Им угощали приезжающих на курорт гостей, которые сразу оценили его оригинальный вкус и терпкую крепость. За эти годы рецептура настойки была тщательно выверена, и теперь мы рады представить уникальный по составу продукт потребителям по всей стране», — комментирует Павел Титов, президент ГК «Абрау-Дюрсо».

Настойка имеет яркий аромат с преобладанием нот сладкого перца и свежесрезанной зелени. Насыщенный острый вкус с ярко выраженными овощными оттенками переходит в пикантное послевкусие острого перца.

«На полках можно найти множество горьких мононастоек, но никто ранее не использовал при производстве целый букет свежих овощей, поэтому на данный момент наш продукт не имеет аналогов на рынке. Кроме того, как показывают исследования*, категория биттеров активно растет, поэтому мы решили, что сейчас очень своевременно предложить рынку свою версия горькой настойки», — рассказывает Павел Титов, президент ГК «Абрау-Дюрсо».

Новый продукт производится на мощностях ставропольского ликеро-водочного завода «Стрижамент» ограниченным тиражом. Каждая бутылка нумеруется. Первая партия составила 5 тысяч бутылок и уже поступила в фирменные магазины Ателье вина «Абрау-Дюрсо». В дальнейшем планируется дистрибуция в крупные торговые сети России. Средняя розничная цена настойки составляет 575 рублей.

Источник: Русский винный дом «Абрау-Дюрсо»