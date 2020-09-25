Жители и гости Абрау-Дюрсо увидят новую программу шоу фонтанов

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Представление посвящено 150-летию «Абрау-Дюрсо».

Запуск обновленного шоу фонтанов на озере Абрау состоится 25 сентября 2020 года. Помимо музыкальной составляющей, полностью изменилась концепция программы, она посвящена 150-летию «Абрау-Дюрсо». Зрители познакомятся с историей Абрау-Дюрсо через рассказ главных героев шоу, который сочетается с подобранной музыкой. Теперь представление не только завораживает движением воды, но и передает неповторимую атмосферу Абрау-Дюрсо. Гости услышат знакомые композиции классической музыки, ретро-хиты и любимые современные песни зарубежных и отечественных исполнителей.

В течение двух месяцев на одном из популярнейших туристических объектов курорта специалисты настраивали танец воды, составляли музыкальную программу и писали уникальный сценарий. Также установлено мощное оборудование, способное четко и ярко передать визуальные образы и новые световые спецэффекты.

Длительность шоу составит 25 минут, светозвуковое представление можно увидеть ежедневно в 20.00 и 21.00. Работа танцующего фонтана продолжится до первых холодов, о чем будет заранее объявлено на официальном сайте visitabrau.ru.

Источник: Центр туризма «Абрау-Дюрсо»