В 2020 году мир будет праздновать 30-й День пожилого человека по счету.

/Анонс событий/

Торжество, намечено на 1 октября. Главное целью этого дня является обратить внимание всех обитателей планеты на проблемы и трудности, с которыми сталкиваются люди пожилого возраста.

У праздника даже есть свой логотип. Он представляет собой раскрытую ладонь - символ доброты и помощи. Специалист по работе с населением Леонари Т.С. , педагог-организатор детского клуба «Молодая гвардия» Джебженяк Марина Юрьевна. Председатель ТОС № 87 Салькова А.Ф. в помещении клуба организовали для членов местного отделения ООО «Союз пенсионеров России в г. Новороссийске» мастер-класс по рукоделию и декорированию, который провела дизайнер-декоратор Муханева Валентина Васильевна. Присутствующим на мастер-классе Валентина Васильевна показала как можно фигурно сложить бумажную салфетку. Поделилась секретами рукоделия. Хочется поздравить и пожелать пожилым людям безграничного как вселенная здоровья и непреходящего энтузиазма и активности еще долгие десятилетия. Чтобы их улыбки радовали наши сердца.