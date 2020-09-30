"Впервые за восемь лет в России снова пройдет Год Германии. С 26 сентября 2020 и до июня 2021 года состоится множество мероприятий, цель которых — углубление диалога между двумя странами", — сказали в пресс-службе.

В ходе Года Германии будут осуществлены проекты и мероприятия в самых разных областях: наряду с выставками и концертами, политическими встречами и конференциями состоятся многонедельные поп-ап-фестивали, а также образовательные и обменные мероприятия в инновационных форматах.

В частности, с 28 сентября по 2 октября на станции МЦК "Нижегородская" состоится серия выступлений музыкальных коллективов, которые будут исполнять произведения Людвига ван Бетховена в нетривиальной аранжировке: от классики до джаза, фолка и рока. Концерты приурочены к 250-летию со дня рождения композитора. В программе примут участие Российский квартет саксофонистов, Universal Music Band, Большой джазовый оркестр Петра Востокова, а также Сирин Арт Квартет.

"Цель всех мероприятий – укрепление сотрудничества немецких и российских партнеров из сфер культуры, образования, общественной жизни, науки и экономики. Особенное внимание в рамках Года Германии будет уделено российским регионам: наряду с Москвой и Санкт-Петербургом мероприятия и проекты будут осуществлены во Владивостоке, Казани, Калининграде, Калуге, Краснодаре, Красноярске и Новосибирске", — отметили в пресс-службе.

Организаторы Года Германии в России — посольство страны в РФ, Гёте-Институт и Российско-германская внешнеторговая палата.