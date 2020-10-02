2 октября Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Южный федеральный округ

/Анонс событий/

2 октября в Ростове-на-Дону М.В.Мишустин посетит колледж связи и информатики, где проведёт встречу с директорами и преподавателями российских колледжей, представителями экспертного сообщества в сфере профессионального образования и студентами.

Также Председатель Правительства осмотрит производственные площадки и сельскохозяйственную технику ООО «Комбайновый завод “Ростсельмаш”», пообщается с сотрудниками предприятия.

В рамках рабочей поездки М.В.Мишустин проведёт встречу с губернатором Ростовской области В.Ю.Голубевым.

В мероприятиях примут участие Министр просвещения С.С.Кравцов, Министр промышленности и торговли Д.В.Мантуров.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовский-на-Дону колледж связи и информатики» осуществляет обучение по направлениям: телекоммуникации, информационные технологии, экономика, банковское дело, документационное обеспечение управления, техническое регулирование и управление качеством. В 2020/2021 учебном году в колледже обучаются 3655 студентов по 14 специальностям, работает свыше 100 высококвалифицированных преподавателей.

На базе колледжа функционируют авторизованные учебные центры мировых производителей оборудования и программного обеспечения Cisco Systems, Samsung, Infotecs, 3M, «Код безопасности», Oracle и другие.

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование» в 2020 году на базе колледжа идёт создание Центра опережающей профессиональной подготовки Ростовской области.

Комбайновый завод «Ростсельмаш» основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. Входит в группу компаний «Ростсельмаш».

На сегодняшний день завод является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в СНГ, контролирующим более 50% рынка зерноуборочной техники России и около 17% мирового рынка. Продукция «Ростсельмаша» поставляется более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В группу «Ростсельмаш» входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в 5 странах, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.

Источник: http://government.ru/