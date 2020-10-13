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Дополнительные пригородные поезда назначаются на участке Туапсе – Кривенковская с 13 октября
С 13 октября по 7 декабря для обеспечения транспортного обслуживания пассажиров на время плановых ремонтных работ на станции Индюк назначаются дополнительные пригородные поезда на участке Туапсе – Кривенковская.
- Электрички будут осуществлять по три рейса в сутки в прямом и обратном направлениях.
Составы станут отправляться из Туапсе в 06:20, 17:34 и 19:12, из Кривенковской в 07:11, 18:24 и 20:12.
Далее на участке Кривенковская – Гойтх перевозки будут осуществляться автотранспортом. А от станции Гойтх пассажиры смогут продолжить путь на пригородных поездах. Расписание поездов и автобусов синхронизировано.
Северо-Кавказская железная дорога приносит извинения за доставленные неудобства.
Источник: пресс-служба СКЖД
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