@naivefoxnews - актуально об юге России и Крыме...

/Анонс событий/

Телеграм-каналы становятся главными и самыми оперативными источниками информации. Редакция определила самые интересные ТОП-5 на 24 октября. Рекомендуем.

@mezyukho - молодежный взгляд на международные и внутренние процессы.

@GosSovet - аналитика известного политтехнолога.

@anapanovosti - новый информационный.

@gre4ark - городская жизнь, интересный опыт, находки, история.

@persimmoncrimea - критический взгляд на крымскую действительность, но без перебора.

@AndrewGusyI - авторский канал, личное мнение.

Будем регулярно давать свои рекомендации. Ждем и Ваших предложений, дорогие читатели!