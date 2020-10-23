Делимся анонсом предстоящего мероприятия SputnikPro

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Международное информационное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 23 октября, в 13.00 мск состоится вебинар для журналистов, пресс-секретарей, студентов и блогеров на тему "Как сделать подкаст: запуск, сценарий, производство".

На мастер-классе руководитель центра инновационной журналистики Дирекции новых медиа Иван Громов расскажет, как сделать подкаст, за который не будет стыдно через пару лет и почему подкасты стали неотъемлемой частью жизни человека в "большом городе".