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Аэропорт Симферополь 25 октября переходит на осенне-зимнее расписание
Осенне-зимнее расписание будет действовать до 28 марта 2021 года.
В сравнении с сезоном откроются прямые рейсы в Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Уфу и Череповец.
Всего полеты в аэропорту Симферополь будут выполнять 10 авиакомпаний.
1?? Так, «Аэрофлот» будет осуществлять перелеты в московский Шереметьево,
2?? «Россия» - в Санкт-Петербург,
3?? «Уральские авиалинии» — в Екатеринбург, Сочи, московские Внуково и Домодедово.
4?? «Азимут» впервые в зимний сезон откроет рейсы в Краснодар, а также продолжит летать в Ростов-на-Дону и Минеральные воды.
5?? S7 Airlines организует полеты в московский Домодедово и Новосибирск,
6?? Red Wings – в Домодедово и Санкт-Петербург.
7?? «ИрАэро» до 28 ноября продолжит осуществлять полеты в Воронеж,
8?? “Северсталь” запустит рейсы в Череповец.
9?? Nordwind будет выполнять рейсы в Нижний Новгород, Пермь, Уфу, Санкт-Петербург, Казань и московский Шереметьево.
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Источник: Телеграм-канал Мой Крым
Категория: Новости / Анонс событий