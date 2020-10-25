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Аэропорт Симферополь  25 октября  переходит на осенне-зимнее расписание

Осенне-зимнее расписание будет действовать  до 28 марта 2021 года.
В сравнении с сезоном откроются прямые рейсы в Краснодар, Нижний Новгород, Пермь, Уфу и Череповец. 
Всего полеты в аэропорту Симферополь будут выполнять 10 авиакомпаний.
1?? Так, «Аэрофлот» будет осуществлять перелеты в московский Шереметьево,
2?? «Россия» - в Санкт-Петербург, 
3?? «Уральские авиалинии» — в Екатеринбург, Сочи, московские Внуково и Домодедово.  
4?? «Азимут» впервые в зимний сезон откроет рейсы в Краснодар, а также продолжит летать в Ростов-на-Дону и Минеральные воды. 
5?? S7 Airlines организует полеты в московский Домодедово и Новосибирск, 
6?? Red Wings – в Домодедово и Санкт-Петербург. 
7?? «ИрАэро»  до 28 ноября  продолжит осуществлять полеты в Воронеж, 
8?? “Северсталь” запустит рейсы в Череповец. 
9?? Nordwind будет выполнять рейсы в Нижний Новгород, Пермь, Уфу, Санкт-Петербург, Казань и московский Шереметьево.
@visota_in_crimea

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Источник: Телеграм-канал Мой Крым

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Категория: Новости / Анонс событий

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