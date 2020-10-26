В пресс-центре МИЦ «Известия» расскажут о начале работы женского делового Альянса БРИКС
27 октября в 12.00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция, посвященная началу работы женского делового Альянса БРИКС/
О развитии женского бизнеса как значимой части мирового предпринимательства расскажут:
- Галина Карелова, заместитель Председателя Совета Федерации
- Анна Нестерова, председатель российской части женского делового Альянса руководитель от России рабочей группы по цифровой экономике Делового совета БРИКС.
- Михаил Калугин, начальник отдела БРИКС Департамента внешнеполитического планирования МИД России
- Ольга Белявцева, предприниматель, член национальной части женского делового Альянса БРИКС
- Елена Чащина, предприниматель, член национальной части женского делового Альянса БРИКС
- Елена Маринина, предприниматель, член национальной части женского делового Альянса БРИКС
Впервые идея создания женского делового объединения была предложена бизнес-сообществом на Первом международном конгрессе женщин стран БРИКС и ШОС в Новосибирске летом 2017 года. В сентябре того же года на заседании Делового совета БРИКС в Шанхае российская инициатива была поддержана китайской стороной.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съёмочной группы.
Важно: Мероприятие можно будет также посетить ОНЛАЙН. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации.
Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению WhatsApp.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
По ссылке https://iz.ru/video/stream/
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4438, 4288
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.
Источник: Пресс-служба
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