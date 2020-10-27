Впервые на озере Абрау пройдут соревнования Национальной парусной Лиги

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На регате соберутся лучшие яхтсмены России.

В Абрау-Дюрсо пройдет V этап Национальной парусной Лиги.

С 5 по 15 ноября 2020 года на озере Абрау будут соревноваться 30 команд Высшего и Премьер дивизионов. Регата обещает стать самой зрелищной и масштабной на акватории курорта за всю его историю.

Национальная парусная Лига России является крупнейшим парусным проектом России, который популяризирует отечественный парусный спорт, объединяет яхт-клубы и возрождает клубное движение. Регаты Лиги проводятся с прямым судейством на воде. По результатам каждой гонки команда получает очки, равные занятой позиции в этой гонке. Таким образом победителем регаты становится команда, набравшая наименьшее количество баллов. География спортсменов обхватывает всю Россию, в соревнованиях примут участие яхтсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Туапсе, Сочи, Владивостока, Севастополя, Екатеринбурга, Грозного, Таганрога, Челябинска и Казани. Среди участников обоих дивизионов есть как и совсем молодые яхтсмены, так и олимпийские чемпионы, чемпионы мира и России по парусному спорту.

Сезон 2020 Национальной парусной Лиги состоит из 6 этапов, включая гранд-финал. Каждый этап проводится на однотипных лодках J/70 в формате коротких гонок с пересадками. Для комфорта зрителей и большей зрелищности, за регатой будет пристально наблюдать профессиональный комментатор. Его комментарии услышат все гости, находящиеся на побережье озера Абрау.

Татьяна Моисеева, исполнительный директор Национальной парусной Лиги:

- По итогам года победитель сезона получит право представлять Россию на престижной международной регате Nord Stream Race. А тройка сильнейших команд примет участие в международной регате парусных лиг 20 стран – SAILING Champions League. Мы абсолютно уверены в том, что совместными усилиями сможем организовать одно из самых ярких и значимых спортивных событий на базе Центра туризма «Абрау-Дюрсо». Успешное проведение этапов Высшего и Премьер дивизионов станет незабываемой страницей в истории развития парусного спорта на озере Абрау.

Марина Струкова, заместитель генерального директора Центра туризма «Абрау-Дюрсо»:

- Регата в рамках V этапа Национальной парусной Лиги, станет одним из мероприятий, посвященных 150-летию «Абрау-Дюрсо». Курорт всегда славился своей эногастрономией, теперь же одним из ведущих направлений в Абрау-Дюрсо является и парусный спорт. Одно из явных подтверждений этому – клуб Abrau Sailing, открывшийся на берегах озера Абрау в 2017 году. За три года здесь проведены 12 соревнований различных масштабов и создана своя команда по парусному спорту. Мы рады приветствовать и принимать гостей с разными вкусами и предпочтениями.

Источник: Центр туризма «Абрау-Дюрсо»