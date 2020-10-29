С 1 декабря на дорогах в Крыму начнут действовать зимние ограничения

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Как сообщает пресс-службы Минтранса РК, с 1 декабря до 1 марта на дорогах полуострова проезд транспорта будут ограничивать в условиях осадков или гололеда.

В период гололеда и сильных осадков будет вводится временное ограничение на проезд по автомобильным дорогам общего и необщего пользования регионального и межмуниципального значения.

Ограничения не будут распространяться на международные грузоперевозки, на пассажирские перевозки, на транспортировку продуктов, животных, лекарств, топлива, грузов для ликвидации происшествий, а также на транспортировку дорожной техники.