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С 1 декабря на дорогах в Крыму начнут действовать зимние ограничения

Как сообщает пресс-службы Минтранса РК, с 1 декабря до 1 марта на дорогах полуострова проезд транспорта будут ограничивать в условиях осадков или гололеда.

В период гололеда и сильных осадков будет вводится временное ограничение на проезд по автомобильным дорогам общего и необщего пользования регионального и межмуниципального значения.
Ограничения не будут распространяться на международные грузоперевозки, на пассажирские перевозки, на транспортировку продуктов, животных, лекарств, топлива, грузов для ликвидации происшествий, а также на транспортировку дорожной техники.
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Категория: Новости / Анонс событий

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