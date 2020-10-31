«ГВАРДИЯ», внимание!

/Анонс событий/

Создаётся Гвардия Захара Прилепина - передовой отряд партии ЗА ПРАВДУ. В ситуации, когда Россия на всех парах движется к собственному, инициированному извне, Майдану, мы обязаны работать на опережение.

Не в целях спасения власти, а в целях спасения государства. Руководить Гвардией поручено Фомченкову Сергею (позывной "Фомич").

Ещё в 1999-м году в "день независимости Украины" Фомич вместе с товарищами участвовал в акции в Севастополе. На башне Клуба моряков они тогда вывесили транспарант: "Севастополь - русский город!". После чего всех участников акции арестовали, и почти полгода держали в украинских тюрьмах.

В 2014-м Фомич создал и возглавил добровольческое движение "Интербригады", участвовал в боевых действиях в ЛНР, а в 2017 году в ДНР возглавил 4-й РШБСН (известный как «батальон Захара Прилепина»).

Контакт для желающих присоединиться: +7 967 112-80-26 (Ватсапп, Телеграмм)