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Выборы в США: Ключевые даты после выборов...
Это нужно знать для понимания ситуации.
- 8 декабря – крайний срок, до которого штаты должны утвердить итоги выборов и определить выборщиков
- 14 декабря – делегации выборщиков соберутся в столицах своих штатов, чтобы отдать голоса за будущего президента и вице-президента
- 23 декабря – свидетельства о результатах голосования должны быть переданы должностным лицам, среди которых глава сената, а также госсекретари штатов
- 6 января – Палата представителей и сенат в 13.00 по местному времени (21.00 мск) проведут совместное заседание для подсчета голосов выборщиков
- 20 января – Инаугурация президента и вице-президента!
Источник: РИА новости
Категория: Новости / Анонс событий