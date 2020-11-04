Выборы в США: Ключевые даты после выборов...

/Анонс событий/

Это нужно знать для понимания ситуации.

- 8 декабря – крайний срок, до которого штаты должны утвердить итоги выборов и определить выборщиков

- 14 декабря – делегации выборщиков соберутся в столицах своих штатов, чтобы отдать голоса за будущего президента и вице-президента

- 23 декабря – свидетельства о результатах голосования должны быть переданы должностным лицам, среди которых глава сената, а также госсекретари штатов

- 6 января – Палата представителей и сенат в 13.00 по местному времени (21.00 мск) проведут совместное заседание для подсчета голосов выборщиков

- 20 января – Инаугурация президента и вице-президента!

Источник: РИА новости