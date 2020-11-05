Абоненты Краснодарского края могут оперативно узнавать свою задолженностью за газ

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Такая возможность есть у жителей Краснодарского края благодаря современным интернет-технологиям.

Полтора года назад на официальном сайте ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» www.мргкраснодар.рф появился «Черный список» должников за газ – жителей всех городов и районов края.

На такой экстраординарный шаг компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» была вынуждена пойти из-за роста среди жителей края просроченной задолженности за газ. Акция была организована с соблюдением всех требований законодательства РФ, в частности Федерального закона от 27.07.2006 №152 ФЗ «О персональных данных».

Руководители компании-поставщика газа при старте акции выразили надежду, что абоненты-должники не будут рисковать отключением газа и в ближайшее время погасят долги за уже потребленный газ.

Публикация ежемесячно обновляемых «Черных списков» абонентов-должников, а также постоянно проводимый комплекс масштабных мероприятий по снижению просроченной задолженности населения дали реальные результаты. Если на момент начала акции в марте 2019 года просроченные долги жителей составляли более 780 млн рублей, то сегодня они оцениваются в 504 млн рублей, или на 35 процентов ниже.

Проверить свой адрес в «Черном списке» абоненты Краснодарского края могут на официальном сайте поставщика газа по ссылке: https://xn--80aahf2akkincfh.xn--p1ai/fizicheskim-litsam/chernyy-spisok-abonentov-dolzhnikov-/

Опыт компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» получил распространение в ряде ресурсоснабжающих организаций регионов страны. Региональные и муниципальные СМИ Краснодарского края активно используют материалы с официального сайта для подготовки материалов о должниках за газ своих городов и районов.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок

от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;

от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.

Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.

3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек.

Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке:

- наложить арест на имущество, банковские счета;

- принудительно реализовать имущество;

- ограничить выезд такого лица за границу.

Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КРАСНОДАР»