Будете в Москве, посетите!

/Анонс событий/

Самым старым ботаническим садом России по праву можно считать Аптекарский огород, находящийся в Москве рядом со станцией метро «Проспект Мира».

Он был основан в 1706 году Петром 1 и использовался как огород для выращивания лекарственных трав.

Управляли им ботаники, проводившие здесь лекции для студентов. После 1812 года здесь начал работу ботанический сад, куда мог прийти любой желающий.

Таким образом, на протяжении более 300 лет сад является местом отдыха москвичей, которые, приходя сюда, имеют возможность соприкоснуться с природой посреди каменных джунглей.

Источник: https://www.instagram.com/arkhitekturnyichainik/