Полиция Новороссийска информирует...

/Анонс событий/

Когда пропадает человек, его родные, близкие, знакомые начинают его искать. Они обращаются в полицию, где в отношении каждого пропавшего проводятся первоначальные оперативно-розыскные мероприятия.

В случае если человек не найден в течение 10 суток с момента обращения родственников, пропавшие объявляются в Федеральный розыск.

За текущий период 2020 года сотрудниками новороссийской полиции отработано около 150 заявлений и материалов проверок по заявления граждан о пропавших родственниках\знакомых. Объявлено в розыск 16 человек, разыскано - 24 человека (с учетом прошлых лет). На сегодняшний день в Управлении МВД России по городу Новороссийску находятся 43 материла по пропавшим без вести в прошлые годы. Чаще всего людей, объявленных в розыск, удается найти в течение 10 суток в Новороссийске, либо в соседних городах и регионах. В большинстве случаев причиной ухода из дома становятся семейные и бытовые конфликты.

В случае исчезновения человека рекомендуется:

подать заявление о розыске пропавшего в ближайший районный отдел внутренних дел. Утвердилось ошибочное мнение, что обращаться по поводу розыска пропавшего в полицию можно лишь по прошествии трех дней с момента исчезновения человека. Это заблуждение. если пропал ребенок необходимо немедленно обратиться в полицию; при себе иметь документы, удостоверяющие Вашу личность, и документы, содержащие сведения о пропавшем человеке; вспомнить приметы пропавшего человека (рост, телосложение, цвет волос, черты лица, особенности походки, жестикуляции), и особые приметы (наличие и расположение шрамов, родимых пятен, татуировок, физических недостатков, травм, могущих вызвать потерю памяти), сведения о зубном аппарате (отсутствие зубов, наличие вставных зубов, съёмных протезов), наличии тех или иных хронических заболеваний; вспомнить приметы одежды (верхней, нижней, наличие признаков, по которым Вы можете точно опознать пропавшее лицо) и вещей, которые находились у пропавшего человека (сумка; портфель; зонт; очки; бумажник; ключи; часы; телефон; документы, удостоверяющие личность и др.); принести в полицию фотографию пропавшего человека (один или несколько недавно сделанных снимков), его дневники, записные книжки, паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность; если человек пропал с мобильным телефоном, нужно знать его абонентский номер и номер IMEI его телефонного аппарата; рассказать сотрудникам полиции все, что Вам известно о пропавшем, обстоятельствах его исчезновения, образе жизни, его родственниках, работе (учебе), друзьях, товарищах.



Желательно располагать информацией о круге общения пропавшего, характере взаимоотношений и особенно – наличии конфликтных ситуаций, долговых обязательств.