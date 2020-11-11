Съезд Всероссийского общества глухих пройдет под контролем МВД и администрации Президента РФ

Съезд Всероссийского общества глухих состоится 12–14 ноября 2020 года в Подмосковье. Участники должны будут избрать нового президента ВОГ и внести изменения в состав Пленума.

Процесс голосования и новые назначения в руководстве старейшей российской общественной организации, призванной защищать интересы сотен тысяч российских инвалидов по слуху, проконтролирует администрация Президента РФ.

Такое пристальное внимание к ситуации с управлением ВОГ связано с чередой скандалов и уголовных расследований последних лет. Напомним, что против президента ВОГ, бывшего борца Валерия Рухледева, в январе 2018 года было возбуждено уголовное дело о хищении 320 млн рублей, принадлежащих Всероссийскому обществу глухих. Однако все это время он пытается сохранить контроль над обществом и, даже находясь под арестом, влияет на решения глав региональных отделений ВОГ.

Многочисленные обращения членов Всероссийского общества глухих через прессу и письма высокопоставленным чиновникам достигли цели: в Администрации Президента РФ взяли ситуацию под особый контроль.

Кроме того, на съезде будут присутствовать сотрудники МВД, призванные обеспечить исполнение решения суда, который по ходатайству следствия запретил бывшему президенту ВОГ Валерию Рухледеву принимать участие в управлении организацией.