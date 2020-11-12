Новороссийская таможня информирует...

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С1 ноября 2020 года паспорта транспортных средств на ввозимые в Россию автомобили оформляются только в электронном виде.

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с 1 ноября 2020 года перешли на оформление электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС). На основании Решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 года № 122 «Об утверждении порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств» таможенными органами прекращена выдача бумажных ПТС на ввозимые автомобили.

– С 1 ноября 2020 года электронные паспорта транспортных средств (ЭПТС) оформляют уполномоченные органы (организации), в том числе изготовители транспортных средств (шасси транспортных средств), включенные в Единый реестр, – сообщила пресс-секретарь Новороссийской таможни Инна Кирчева. – Сведения об этих организациях размещены на сайте Минпромторга России (minpromtorg.gov.ru). Администратором систем электронных паспортов является АО «Электронный паспорт». Таможня теперь только выпускает транспортное средство в свободное обращение, взимает утилизационный сбор и передает сведения в Единую автоматизированную информационную систему таможенных органов.

– На все ввозимые и произведенные в России транспортные средства с 1 ноября оформляются только электронные ПТС – выдача традиционных бумажных документов прекращена, – прокомментировал вышеуказанные изменения в законодательстве и. о. начальника Приморского таможенного поста Новороссийской таможни Роман Солодовник. – Ранее выданные бумажные ПТС продолжают действовать, однако при желании, собственник транспортного средства имеет возможность заменить его на электронный, обратившись в уполномоченный орган (организацию). Наличие ЭПТС является достаточным условием для регистрации и допуска автомобиля к участию в дорожном движении. Таможенные органы теперь не имеют отношения к оформлению ПТС. Импортеры и производители оформляют ЭПТС самостоятельно.

Источник: пресс-служба Новороссийской таможни