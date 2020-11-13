Полиция Новороссийска призывает граждан к бдительности!

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Новороссийцы продолжают относится беспечно к звонкам неизвестных, которые убеждают их переводить деньги на счета и скачивать приложения.

С начала недели граждане перечислили мошенникам около 1 000 000 рублей. Мошенники используют проверенные способы обмана, самый распространённый звонок «сотрудниками безопасности банка». Четверо жителей города Новороссийска из разных районов города обратились в полицию с заявлениями о совершенном в отношении их противоправном деянии.

Двое из них пояснили полицейским, что им позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками «службы безопасности банка». Звонившие предупредили потерпевших о «странной активности» на их банковских счетах и предположили, что возможно работают мошенники. Для сохранности денежных средств, мошенники порекомендовали перевести их на подменные счета. Потерпевшие следовали инструкции злоумышленников и самостоятельно перевели им деньги.

Жительница Центрального района приобретала на бесплатном сайте объявлений товар. Через мессенджер женщине предложили воспользоваться доставкой товара с сайта, после чего выслали ссылку. Пройдя по ссылке, женщина ввела реквизиты карты, с которой после подтверждения кода были списаны денежные средства.

Жительнице Восточного района позвонил неизвестный, представился «сотрудником службы безопасности банка» и предложил скачать приложение и ввести номер банковской карты. Потерпевшая осуществила все рекомендованные операции, после чего денежные средства были списаны с карты потерпевшей. Женщина поняла, что попалась на уловку мошенников и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила около 100 000 рублей.

Уважаемые граждане, запомните простые правила, которые помогут вам не стать жертвой мошенников:

- при поступлении звонка со словами абонента: «Вам звонят из службы безопасности банка»- ПРЕРВИТЕ РАЗГОВОР!

- не сообщайте посторонним лицам данные о своих банковских картах, в частности персональные идентификационные номера (CVC – последние три цифры на обратной стороне карты), даже сотрудникам банка. Ни один сотрудник банка не имеет права спрашивать PIN – код;

- не называйте пароли поступающих сообщений;

- подключить СМС информирование. Такая услуга позволяет отслеживать все операции, совершенные с вашей карты.

- не скачивайте и не используйте незнакомые приложения.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску