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Путешествовать на поездах в новогодние праздники можно будет со скидкой 30%

Пассажиры до 30 ноября могут приобрести обратные билеты на новогодние поезда дальнего следования со скидкой 30%.

Предложение действует при единовременном оформлении проездных документов для поездок "туда и обратно" и распространяется на СВ и купейные вагоны поездов формирования АО "ФПК", которые будут отправляться с 27 декабря по 7 января.

Получить подробную информацию об условиях акции можно на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Тарифы и акции".

Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Также условия акции не распространяются на покупку билетов на двухэтажные поезда, участвующие в акциях "В Новый год на двухэтажном поезде" и "Двухэтажные поезда по привлекательной цене", а также для организованных групп пассажиров и организованных групп детей.

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Анонс событий

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