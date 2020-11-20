Продолжается процесс централизации власти

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ «О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых коммуникаций».

Указ упраздняет подведомственные Минцифры России Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Федеральное агентство связи. Документ опубликован на kremlin.ru.

Россвязь и Роспечать – подведомственные агентства Минцифры России, совместно с которыми министерство обеспечивает решение таких важных задач как построение единого информационного пространства, преодоление информационного неравенства, повышение доступности современных услуг связи, поддержка русскоязычной аудитории вне России и многие другие. Одним из значимых проектов является и обеспечение всей страны универсальными услугами связи.

Вливание агентств в Минцифры позволит более эффективно и рационально использовать имеющиеся ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач. Все полномочия и функционал плавно и поэтапно перейдут в министерство.

Задача Минцифры России сделать так, чтобы процесс упразднения агентств, который займет какое-то время, прошел «бесшовно» и не вызвал проблем в реализации текущих задач. Залогом преемственности и сохранения высокого качества работы будут опыт и компетенции сотрудников Роспечати и Россвязи, которые смогут продолжить деятельность под непосредственным руководством заместителей министра и директоров департаментов министерства. Реорганизация согласуется с административной реформой по централизации управления, объявленной Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Источник: пресс-служба Минцифры России