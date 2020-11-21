В Москве открылся научно-практический форум "Нюрбенский процесс"

/Анонс событий/

В работе форума принимают участие ведущие политики и историки России и Европы. В эти минуты выступает генеральный прокурор Чехии Павел Земан.

Идет разговор о сохранении достижений человечества в борьбе с фашизмом, сохранении истории и передачи памяти будущим поколениям.

От города-героя Новороссийск в работе форума принимает участие Татьяна Лохова, директор Политехнического института.