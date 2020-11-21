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В Москве открылся научно-практический форум "Нюрбенский процесс"

В работе форума принимают участие ведущие политики и историки России и Европы. В эти минуты выступает генеральный прокурор Чехии Павел Земан.

Идет разговор о сохранении достижений человечества в борьбе с фашизмом, сохранении истории и передачи памяти будущим поколениям.

От города-героя Новороссийск в работе форума принимает участие Татьяна Лохова, директор Политехнического института.

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Категория: Новости / Анонс событий

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