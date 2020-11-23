ТАСС уполномочен заявить...

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Власти Бурятии и Иркутской области проведут в начале 2021 года road show - промо-тур для инвесторов, готовых познакомиться с туристическим потенциалом двух регионов, на территории которых расположено озеро Байкал.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минтуризма Бурятии.

"Правительство Бурятии совместно со Сбербанком России и правительством Иркутской области планирует провести road show в первом квартале 2021 года под объединенным брендом "Байкал". Для потенциальных инвесторов в сфере туризма будут представлены конкретные предложения, можно будет узнать о мерах государственной поддержки проектов", - сообщили в министерстве.

В Бурятии практически готова дорожная карта по повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности в сефре туризма. "Проект карты подготовила консалтинговая компания "Стратеджи Партнерс Групп" по заказу ПАО "Сбербанк России" в рамках реализации соглашения о сотрудничестве с Министерством туризма Республики Бурятия, подписанного 6 декабря 2019 года", - уточнили в министерстве.

Это дорожная карта включает 74 приоритетные инициативы со сроком реализации в течение 2021-2026 годов, в их числе 12 туристических продуктов, связанных с отдыхом на Байкале, с сельским туризмом, со спортом и культурой народов, проживающих рядом с озером.

"Выделены наиболее привлекательные турзоны, это в том числе Тункинская долина на границе Бурятии и Иркутской области, курорты Горячинск, северное побережье Байкала, гора Мамай и другие места", - отметили в Минтуризма.