«Лыжная стрела» доставит туристов из Ростова-на-Дону и Краснодара на горнолыжный курорт Роза Хутор

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В новогодние каникулы АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») запускает специальный дополнительный поезд «Лыжная стрела», который доставит пассажиров из Ростова-на-Дону и Краснодара к горнолыжному курорту Роза Хутор.

Поезд № 18/17 Ростов-на-Дону – Роза Хутор «Лыжная стрела» будет курсировать с 25 декабря по 10 января по специально разработанному расписанию:

Номер поезда Маршрут Время отправления Время прибытия Даты отправления № 17 Роза Хутор – Ростов-на-Дону 18:17 08:06 26, 27, 30 декабря, с 1 по 10 января – ежедневно № 18 Ростов-на-Дону – Роза Хутор 21:43 10:24 25, 26, 29, 30 декабря, с 1 по 9 января – ежедневно

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Краснодар, Туапсе, Сочи, Адлер.

Состав будет сформирован из плацкартных, купейных и СВ вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами. В штабном вагоне поезда предусмотрено дополнительное багажное купе для бесплатной перевозки спортивного инвентаря.

Продажа билетов на «Лыжную стрелу» Ростов-на-Дону – Роза Хутор открыта. Стоимость билета от 1439 рублей. При покупке билетов на поезд «Лыжная стрела» до 10 декабря действует специальный тариф на проезд на верхних местах купейных вагонов – 1499 рублей. Подробную информацию об условиях тарифа можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Акции».

Приобрести билеты и узнать информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.

Напомним, в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением специальных моющих средств. Современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В пути следования не менее двух раз в сутки пассажирам измеряют температуру бесконтактным термометром.

АО «ФПК» рекомендует пассажирам применять средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки, при необходимости пассажиры могут их приобрести в вагоне у поездной бригады.

Источник: пресс-служба СКЖД