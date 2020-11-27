На SputnikPro обсудят новогодние спецпроекты в условиях локдауна

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Международное новостное агентство и радио Sputnik продолжает серию онлайн-сессий просветительского проекта SputnikPro. В пятницу, 27 ноября, в 13.00 мск состоится вебинар в формате большой планёрки, на которой журналисты смогут поделиться опытом и идеями, как они использовали карантин для того, чтобы получить и аудиторию, и рекламодателя, а также смогут рассказать о своих новогодних спецпроектах.

Зарегистрироваться для участия в модуле можно по ссылке: https://forms.gle/r7ZDe1MGTtHWGhLWA, а если вы бы хотели выступить в качестве спикера, пишите на media@rian.ru.

SputnikPro открыл «онлайн-сезон» в середине марта. На сессиях обсуждают специфику работы в условиях пандемии коронавируса, инструменты веб-аналитики и авторские права, учат, как проверять информацию на узкоспециальные темы, не запутать себя и пользователя, как получать трафик на новостные ресурсы, но избегать «желтизны». Участники могут отправлять друг другу сообщения в чат и делиться мнениями в режиме реального времени.

SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как руководители подразделений Sputnik, так и другие известные российские журналисты и эксперты. С марта 2018 года мастер-классы и семинары SputnikPro прошли уже в 22 странах мира: от Армении до Индии, от Греции до Китая. В общей сложности в них приняли участие более 3 000 слушателей из 80 государств. Следите за новостями проекта на нашей странице в Facebook.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу «Россия сегодня». Головной офис Sputnik находится в Москве.

Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»