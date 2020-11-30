Внимание! Отключения света и газа!

/Анонс событий/

Информация для жителей города Новороссийска.

Плановые отключения и срочные неотложные работы коммунальных служб города-героя на 30 ноября.

№ Наимен предпр. Время отключе ния (длитель ность) Адрес/причина. Принятые меры 1 НЭСК с 09:00 до 12:00 Адрес: с. Цемдолина, ул. Лесная , Ленина, пер. Звонкий, Староцемесская, Анапское шоссе Причина: ТП-732 РУ-0,4 кВ Техническое обслуживание 2 НЭСК с 13:00 до 16:00 Адрес: с. Цемдолина, ул. Фабричная , Школьная, Учительская, Сосновая, Монолитная, пер. Часовой Причина: ТП-663 РУ-0,4 кВ Техническое обслуживание. 3 НЭСК с 13:00 до 16:00 Адрес: с. Кирилловка, 2-я Промышленная, Красная, Кооперативная, Гайдук, ул. Ясельная Причина: ТП-510 РУ-0,4 кВ Техническое обслуживание 4 НЭСК с 09:00 до 16:00 Адрес: ул. Октябрьская, Горького Причина: ТП-614 ВЛ-0,4 кВ Замена опор 5 НЭСК с 09:00 до 16:00 Адрес: Борисовка ул. Александра Невского, Плеева, Захара Чепиги Причина: ТП-744 ВЛ-0,4 кВ Перевод нагрузок 6 НЭСК с 09:00 до 12:00 Адрес: с. Мысхако, ул Морская Причина: ТП-473 РУ-0,4 кВ Замена трансформатора 7 НЭСК с 08:00 до 17:00 Адрес: с. Владимировка Цемдолина ул. Золотая рыбка, СОТ «Голубая даль», СОТ «Золотая долина», СОТ «Родничок», СОТ «Связист» Стрелковая, Благополучный проезл, Зеленая долина, Борисовка ул. Стрелковая, Атамана Ткачева с. Гайдук, ул.Чапаева Причина: ТП-384 РУ-6кВ, (Без напряжения ТП-387,527,351,355,359,620, 876,875,874,873,872,868, 368,321,738,716,369) Перезавод КЛ

План-график планируемых работ по проведению ТО инженерных газовых сетей и газоиспользующего оборудования многоквартирных жилых домов 30.11.2020 г.

Дата проведения работ Адрес УК Район 30.11.20 ул. Сакко и Ванцетти,29 (11 кв.), 40( 8 кв.) ООО «Атмосфера» ВР ул. Сакко и Ванцетти,28 к.4 (8 кв.),28 к.2 (5 кв.) Непосредственное управление ВР ул. Щедринская, 30 (10 кв.) ЖСК «Виктория» ЦР ул. Элеваторная 24, (16 кв.), 7(14кв.),71 (16кв.), 9( 17 кв.) ООО «Атмосфера» ВР ул. Астраханская 13 (32 кв.) Непосредственное управление ПР ул. Набережная 79Б (392 кв.) ООО УК «Наш дом» ЦР

Источник: МБУ «АПК Безопасный город-ЕДДС»