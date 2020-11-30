Внимание! Отключения света и газа!
Информация для жителей города Новороссийска.
Плановые отключения и срочные неотложные работы коммунальных служб города-героя на 30 ноября.
|
№
|
Наимен
предпр.
|
Время
отключе
ния
(длитель
ность)
|
Адрес/причина.
Принятые меры
|
1
|
НЭСК
|
с 09:00
до 12:00
|
Адрес: с. Цемдолина, ул. Лесная , Ленина, пер. Звонкий, Староцемесская, Анапское шоссе
Причина: ТП-732 РУ-0,4 кВ Техническое обслуживание
|
2
|
НЭСК
|
с 13:00
до 16:00
|
Адрес: с. Цемдолина, ул. Фабричная , Школьная, Учительская, Сосновая, Монолитная, пер. Часовой
Причина: ТП-663 РУ-0,4 кВ Техническое обслуживание.
|
3
|
НЭСК
|
с 13:00
до 16:00
|
Адрес: с. Кирилловка, 2-я Промышленная, Красная, Кооперативная, Гайдук, ул. Ясельная
Причина: ТП-510 РУ-0,4 кВ Техническое обслуживание
|
4
|
НЭСК
|
с 09:00
до 16:00
|
Адрес: ул. Октябрьская, Горького
Причина: ТП-614 ВЛ-0,4 кВ Замена опор
|
5
|
НЭСК
|
с 09:00
до 16:00
|
Адрес: Борисовка ул. Александра Невского, Плеева, Захара Чепиги
Причина: ТП-744 ВЛ-0,4 кВ Перевод нагрузок
|
6
|
НЭСК
|
с 09:00 до 12:00
|
Адрес: с. Мысхако, ул Морская
Причина: ТП-473 РУ-0,4 кВ Замена трансформатора
|
7
|
НЭСК
|
с 08:00 до 17:00
|
Адрес: с. Владимировка Цемдолина ул. Золотая рыбка, СОТ «Голубая даль», СОТ «Золотая долина», СОТ «Родничок», СОТ «Связист» Стрелковая, Благополучный проезл, Зеленая долина, Борисовка ул. Стрелковая, Атамана Ткачева
с. Гайдук, ул.Чапаева
Причина: ТП-384 РУ-6кВ, (Без напряжения ТП-387,527,351,355,359,620, 876,875,874,873,872,868, 368,321,738,716,369) Перезавод КЛ
План-график планируемых работ по проведению ТО инженерных газовых сетей и газоиспользующего оборудования многоквартирных жилых домов 30.11.2020 г.
|
Дата проведения работ
|
Адрес
|
УК
|
Район
|
30.11.20
|
ул. Сакко и Ванцетти,29 (11 кв.), 40( 8 кв.)
|
ООО «Атмосфера»
|
ВР
|
ул. Сакко и Ванцетти,28 к.4 (8 кв.),28 к.2 (5 кв.)
|
Непосредственное управление
|
ВР
|
ул. Щедринская, 30 (10 кв.)
|
ЖСК «Виктория»
|
ЦР
|
ул. Элеваторная 24, (16 кв.), 7(14кв.),71 (16кв.), 9( 17 кв.)
|
ООО «Атмосфера»
|
ВР
|
ул. Астраханская 13 (32 кв.)
|
Непосредственное управление
|
ПР
|
ул. Набережная 79Б (392 кв.)
|
ООО УК «Наш дом»
|
ЦР
Источник: МБУ «АПК Безопасный город-ЕДДС»
Категория: Новости / Анонс событий