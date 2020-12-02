ФСБ информирует...

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Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю информирует, что 5 декабря 2020 г. вступает в законную силу приказ ФСБ России от 16 октября 2020 г. № 476 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов в части морских биологических ресурсов».

При вступлении в силу нового документа действующий приказ ФСБ России от 25 декабря 2012 г. № 675 утратит силу.

В новом приказе непосредственно государственный контроль (надзор)

в рассматриваемой сфере осуществляется пограничными органами. Предметом данного государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами при осуществлении своей деятельности требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов.

Уточняются права и обязанности участников мероприятий, сроки совершения отдельных процедур. Определен исчерпывающий перечень административных процедур:

осмотр судна, используемого для осуществления рыболовства;

осмотр места осуществления рыболовства;

контроль приемки, выгрузки или перегрузки уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции на другие суда;

контроль выгрузки уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции в морском порту (месте доставки).

При этом, впервые Административным регламентом установлен исчерпывающий перечень документов, которые могут быть проверены должностными лицами пограничных органов, который размещен на официальном сайте ФСБ России, Едином портале и в федеральном реестре.

Источник: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю