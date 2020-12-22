Памятную доску – Герою

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24 декабря этого года состоится торжественный ритуал открытия Памятной доски прославленному воздушному асу Великой Отечественной войны, Почетному гражданину города Краснодара, Герою Советского Союза генерал-майору Жугану Николаю Павловичу.

Памятная доска установлена решением Городской Думы города Краснодара по инициативе Краснодарского регионального отделения Российского военно-исторического общества на здании в городе Краснодаре по улице Красная, 42.

Жители города Краснодара, да и Краснодарского края хорошо знают легендарного военного летчика, настоящего патриота и гражданина, боевого генерала Н.П. Жугана, который родился 23 февраля 1917 года в Одесской области Украины.

С 1938 года в Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а с 22 июня 1941 года на фронтах Великой Отечественной войны. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии капитан Николай Жуган был удостоен высокого звания Герой Советского Союза.

После Великой Отечественной войны Николай Павлович еще долго служил в Военно-воздушных силах Советского Союза, потом принимал активное участие в общественной жизни города и края.

23 февраля 2017 года в 100-летний юбилей Героя поздравил Президент РФ В.В. Путин, а ВВС России устроили настоящий воздушный праздник на военном аэродроме города Краснодара, посвященный Н.П. Жугану. 22 июня 2017 года в день начала Великой Отечественной войны, скончался на 101-м году жизни.

Кубань чтит своего прославленного сына. Гимназия № 23 города Краснодара и школа № 39 Динского района носят имя Николая Павловича Жугана, есть и улица его имени в столице Кубани. Телекомпания «Звезда Кубани» в 2016 году создала короткометражный документальный, посвященный Герою, который пользуется вниманием у молодежи и организаторов военно-патриотической работы.

В этом году Памятная доска Герою Советского Союза Н.П. Жугану, изготовленная РВИО, в торжественной обстановке открыта в МБОУ гимназия № 23 города Краснодара с участием семьи Героя.

Учащийся этой гимназии Ярослав Плетнев, занимающийся изучением биографии и описанием подвигов генерал-майора Н.П. Жугана, стал победителем Всероссийского конкурса талантливой молодежи «Национальное достояние России», победителем общегородского конкурса творческих работ «Моя семейная Реликвия», обладателем Диплома Всероссийского педагогического конкурса школьников «Моя исследовательская работа» по теме: «История жизни и подвига легендарного военного летчика Героя Советского Союза Н.П. Жугана в годы Великой Отечественной войны».

Церемония торжественного открытия Памятной доски Герою Советского Союза генерал-майору Н.П. Жугану состоится 24 декабря 2020 года в 11 часов по адресу Краснодар, ул. Красная, 42.

Дата проведения мероприятия выбрана не случайно, так как это День воинской славы России - День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием великого русского полководца А.В. Суворова.

Н.П. Жуган является достойным представителем плеяды выдающихся советских военачальников успешно применивших суворовскую «Науку побеждать» в годы Великой Отечественной войны.

Убежден, открытие памятной доски Герою Советского Союза Н.П. Жугану в городе Краснодаре станет достойным завершением мероприятий проводимых Российским военно-историческим обществом по увековечению памяти Героев Советского Союза в Году Памяти и Славы.

Приглашаем жителей города Краснодара для участия в акции.

Сергей Третьяков, исполнительный директор Краснодарского регионального отделения РВИО, заместитель председателя Боевого Братства Кубани, член Общественной палаты города Краснодара