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Движение через два железнодорожных переезда в Краснодарском крае будет временно ограничено
В связи с проведением ремонтных работ с 23 по 25 декабря в период с 8:00 до 18:00 будет закрыто движение на железнодорожном переезде в селе Юровка на автодороге Крымск – Джигинка в Краснодарском крае.
Кроме того, 23 декабря с 9:00 до 18:00 в связи с проведением ремонтных работ будет ограничено движение через железнодорожный переезд 1526 км по ул. Профильной в Тихорецке.
Просим водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок.
Источник: пресс-служба СКЖД
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