/Анонс событий/

Движение через два железнодорожных переезда в Краснодарском крае будет временно ограничено

В связи с проведением ремонтных работ с 23 по 25 декабря в период с 8:00 до 18:00 будет закрыто движение на железнодорожном переезде в селе Юровка на автодороге Крымск – Джигинка в Краснодарском крае.

 

Кроме того, 23 декабря с 9:00 до 18:00 в связи с проведением ремонтных работ будет ограничено движение через железнодорожный переезд 1526 км по ул. Профильной в Тихорецке.

Просим водителей принять во внимание данную информацию при планировании поездок.

Источник: пресс-служба СКЖД

Просмотров: 53 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Анонс событий

Добавить комментарий

Последние новости

Владимир Синяговский: Комплексное развитие территории предполагает большие полномочия для регионов и защищает права жителей

Администрация Новороссийска не хочет, чтобы достроили квартиры для дольщиков?

Движение через два железнодорожных переезда в Краснодарском крае будет временно ограничено

В преддверии Нового года представители следственного управления СКР по Краснодарскому краю посетили реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями

Внимание, розыск!