Новый 2021 год Кричащего Петуха, что ждет Россию

/Анонс событий/

Год для страны не будет легким. Символ года- петух хотя и домашняя птица, но боевая. Какой забияка-петух не полезет в бой с соседом? Да и петушиные бои до сих пор процветают в некоторых регионах земли. Не случайно кречет — символ небесного огня.

Согласно сакральной сути птицы, 2021 год будет боевым во всех направлениях. Не исключены столкновения, мелкие войны, конфликты, противостояния…

Достаточно вспомнить аналогичный 1941 года. Смотрите хронологию дат с символом петуха:

1941 — самое страшное в истории страны, что случилось за 100 прошлых лет.

1989 — начало развала СССР (Прибалтика заявила о суверенитете, Горбачев подписал документ на воссоединении двух Германий и свободы волеизъявления народов этих стран. Гибель подводной лодки «Комсомолец».

Но и положительные моменты: Вывод наших войск из Афганистана. И рождение Интернета!!!

А уж 1957 — и вовсе неплохой. В СССР запущен в Космос первый искусственный спутник.VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве, вошедший в историю страны.

Так что в предстоящее Лето 7529-е все зависит от выбора людей, куда в какую сторону нас будет заносить. Но то что время перемен неизбежно — сомнений нет. Возможна смена вектора во внешней политики страны, не исключается смена власти.

Ещё больше обострятся отношения с другими странами, ещё больше трудностей ждет нас с финансами. Не исключается новый кризис или возникновение его предпосылок.

Смягчить проблемы России сможет ее новый лидер, который, не исключено, появится в стране уже в год Петуха. Хотя вероятность этого минимальна после принятого «обнуления» президента. Но все мы под богом… О нездоровье президента говорят все больше и все чаще…. а просто так слухи не рождаются. Да и Кричащий петух не всегда предсказуем… Предыдущий символ года Прядущий Мизгирь весь год плёл свои сети не зря….

Мы все за этот коронавирусный год, находясь в изоляции, чуть призадумались о реальности и выработали кой-какие алгоритмы действий, повысили свою защитную броню. Катаклизмы, если и будут, нас не сломят.