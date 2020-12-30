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Новый 2021 год по славянскому что он готовит нам?

Главная природная суть птицы - пробудить мир. А для каждого из нас - не проспать крик петуха, во время проснуться! Помните: Кто рано встаёт — тому бог подает.

Пора и всем нам проснуться, осознавать, кто мы, где и куда двигаемся.

И понять, что многое в этой жизни зависит только от нас. Кричать и ругать плохую власть и больше ничего не делать и при этом надеяться на успех - это путь бездействия.

Перемены и выход из привычных рамок, действовать и свободно мыслить — лейтмотив 2021 года. Жить ни о чём не думая — уже не прокатит. Но не все разом срастётся, есть другие силы ( те самые ночные темные, об уходе которых вещает петух) которые всячески будут тормозить движение вверх и вперед.

Петух - домашняя мирная птица, царь в курятнике. Он один способен управляться с куриной стаей. Его сил и энергии хватает для пары десятков кур. А потому динамичность управления, ответственность, хозяйственность и успех будет обеспечены всем, кто рано встает, берётся за дело и доводит его до конца.

Кричащий задает тон в своем курятнике, требуя безропотного поведения квочек. Но это было в давние времена… отныне «квочки» уже не только несут яйца и кудахчут, но и сами все больше и больше проявляют силу энергичность и способность к лидерству.

По этой причине год сулит много браков и не меньшее количество разводов. Так что тем, кому дороги семейные устои, ищите заранее компромисс и выход из сложных ситуаций. Одиночки в Петушиный год встретят свою половинку. Будет больше, чем обычно поводов для встреч и завязывания отношений. Куда они выведут - всё зависит от вас.

Учитывая, что петух одна из самых сексуальных птиц — в 2021 году возможен всплеск рождаемости. Дети родятся красивыми и поющими (шутка) .

Для руководящих работником год будет трудным. Для простых исполнителей пройдет все удачно, главное проявлять трудолюбие и ответственность к делу.

Источник: https://ozagovorah.ru/dom-i-semya/novyj-2021-god-po-slavyanskomu-kalendaryu.html

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Категория: Новости / Анонс событий

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