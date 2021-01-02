Со скандала начинается работа краевого суда

/Анонс событий/

Сразу после новогодних праздников, Верховный суд РФ с 11 по 15 января 2021 года рассмотрит судейский спор вокруг полномочий судьи Хахалевой, а также в рамках судебного дела оценит законность приватизации сельхозземель в Краснодарском крае.

На первой рабочей неделе нового года дисциплинарная коллегия Верховного суда запланировала одно дело. На сайте не указана фамилия подавшего жалобу судьи, но речь идет об обжаловании решения коллегии от 5 октября. В этот день коллегия рассмотрела жалобу судьи из Краснодарского края Елены Хахалевой на досрочное прекращение полномочий.

Дело Хахалевой стало одним из самых резонансных судейских споров последнего времени. Сначала ее обвиняли в том, что она работала без диплома о высшем юридическом образовании, а когда она смогла это опровергнуть и сохранить мантию, против нее выступили уже в самом судейском сообществе.

Елену Хахалеву лишили полномочий досрочно из-за прогулов.

Второй вопрос земельный. В деле № А32-24966/2017 предстоит разобраться в вопросах действительности приватизации земли. Спор разгорелся вокруг земельного участка в Краснодарском крае. Участок по итогам аукциона получил Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева, который использовал эту землю более 20 лет. Но сделку оспорил прокурор со ссылкой на запрет приватизации сельхозземель. В Верховном суде агрокомплекс настаивает, что при решении вопроса надо исходить из позиции Пленума ВС по ч. 1 ГК. Администрация поддержала жалобу агрокомплекса.

Источник: Телеграм-канал