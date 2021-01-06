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Внимание! В Московской области еще тонкий лед на водоемах!
На территории региона после обследования выявлено 14 водоёмов, толщина льда на которых составляет менее 7 сантиметров.
Это критическое значение, при котором выходить на лёд и рыбачить ОПАСНО для жизни?
Пожалуйста, соблюдайте правила техники безопасности при выходе на лёд на следующих водоёмах:
- река Ока в Серпухове
- река Ока в Кашире
- река Ока в Озерах
- река Ока в поселке Белоомут в Луховицах
- река Ока в Ступине
- Москва-река в Коломне
- Москва-река в Жуковском
- река Волга в Дубне
- озеро Бельское в Бронницах
- озеро Светлое в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске
- озеро Островное в поселке Белоозерский в Воскресенске
- река Нерская в деревне Маришкино и поселке Цурюпы в Воскресенске
- Шатурская группа озер в Рошале
ГКУ МО «Мособлпожспас» предупреждает: соблюдайте правила техники безопасности при выходе на лед!
Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"
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