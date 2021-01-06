Внимание! В Московской области еще тонкий лед на водоемах!

/Анонс событий/

На территории региона после обследования выявлено 14 водоёмов, толщина льда на которых составляет менее 7 сантиметров.

Это критическое значение, при котором выходить на лёд и рыбачить ОПАСНО для жизни?

Пожалуйста, соблюдайте правила техники безопасности при выходе на лёд на следующих водоёмах:

река Ока в Серпухове

река Ока в Кашире

река Ока в Озерах

река Ока в поселке Белоомут в Луховицах

река Ока в Ступине

Москва-река в Коломне

Москва-река в Жуковском

река Волга в Дубне

озеро Бельское в Бронницах

озеро Светлое в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске

озеро Островное в поселке Белоозерский в Воскресенске

река Нерская в деревне Маришкино и поселке Цурюпы в Воскресенске

Шатурская группа озер в Рошале

ГКУ МО «Мособлпожспас» предупреждает: соблюдайте правила техники безопасности при выходе на лед!

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"