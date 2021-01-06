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Внимание! В Московской области еще тонкий лед на водоемах!

На территории региона после обследования выявлено 14 водоёмов, толщина льда на которых составляет менее 7 сантиметров.

Это критическое значение, при котором выходить на лёд и рыбачить ОПАСНО для жизни?

Пожалуйста, соблюдайте правила техники безопасности при выходе на лёд на следующих водоёмах:

  • река Ока в Серпухове
  • река Ока в Кашире
  • река Ока в Озерах
  • река Ока в поселке Белоомут в Луховицах
  • река Ока в Ступине
  • Москва-река в Коломне
  • Москва-река в Жуковском
  • река Волга в Дубне
  • озеро Бельское в Бронницах
  • озеро Светлое в микрорайоне Лопатинский в Воскресенске
  • озеро Островное в поселке Белоозерский в Воскресенске
  • река Нерская в деревне Маришкино и поселке Цурюпы в Воскресенске
  • Шатурская группа озер в Рошале

ГКУ МО «Мособлпожспас» предупреждает: соблюдайте правила техники безопасности при выходе на лед!

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Категория: Новости / Анонс событий

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