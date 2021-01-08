Спасательные службы ежедневно контролируют толщину льда на водоемах Подмосковья

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Замер льда проведен на 62 водоемах Московской области.

В четверг, 7 января, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с подразделениями Государственной инспекции по маломерным судам по Московской области и инспекторами Государственного пожарного надзора Московской области обследовали лед на водоемах, расположенных на территории Подмосковья.

Толщина льда варьируется от 0 до 50 см, средняя толщина льда составляет более 20 см. Вызывают опасность 17 водоемов, где толщина льда не однородна и находится в пределах менее 7 см.

Тонкий лед выявлен на следующих водоемах:

река Ока в Серпухове

река Ока в Луховицах

Москва-река в Коломне

река Ока в Озерах

река Пахра в Подольске

Москва-река в Бронницах

река Ока в Кашире

Шатурская группа озер в Рошале

река Ока и река Городиловка в Ступине

река Лопасня в Чехове

река Клязьма в Богородском

река Яуза в Мытищах

река Вохюнка в Павловском Посаде

река Волга в Дубне

река Нахабинка в Красногорске

река Москва-река в Жуковском

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают:

Не выходите на тонкий лед.

Не проверяйте прочность льда ударом ноги.

Не собирайтесь группами на отдельных участках льда.

Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям во льду.

Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед.

Не переходите водоем по льду в запрещенных местах.

Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости.

Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях и других транспортных средствах вне переправы.

Не оставляйте детей на льду без присмотра.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"