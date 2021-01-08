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Спасательные службы ежедневно контролируют толщину льда на водоемах Подмосковья
Замер льда проведен на 62 водоемах Московской области.
В четверг, 7 января, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с подразделениями Государственной инспекции по маломерным судам по Московской области и инспекторами Государственного пожарного надзора Московской области обследовали лед на водоемах, расположенных на территории Подмосковья.
Толщина льда варьируется от 0 до 50 см, средняя толщина льда составляет более 20 см. Вызывают опасность 17 водоемов, где толщина льда не однородна и находится в пределах менее 7 см.
Тонкий лед выявлен на следующих водоемах:
- река Ока в Серпухове
- река Ока в Луховицах
- Москва-река в Коломне
- река Ока в Озерах
- река Пахра в Подольске
- Москва-река в Бронницах
- река Ока в Кашире
- Шатурская группа озер в Рошале
- река Ока и река Городиловка в Ступине
- река Лопасня в Чехове
- река Клязьма в Богородском
- река Яуза в Мытищах
- река Вохюнка в Павловском Посаде
- река Волга в Дубне
- река Нахабинка в Красногорске
- река Москва-река в Жуковском
Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают:
- Не выходите на тонкий лед.
- Не проверяйте прочность льда ударом ноги.
- Не собирайтесь группами на отдельных участках льда.
- Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям во льду.
- Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед.
- Не переходите водоем по льду в запрещенных местах.
- Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости.
- Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях и других транспортных средствах вне переправы.
- Не оставляйте детей на льду без присмотра.
Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"
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