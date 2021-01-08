/Анонс событий/

Спасательные службы ежедневно контролируют толщину льда на водоемах Подмосковья

Замер льда проведен на 62 водоемах Московской области.

В четверг, 7 января, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с подразделениями Государственной инспекции по маломерным судам по Московской области и инспекторами Государственного пожарного надзора Московской области обследовали лед на водоемах, расположенных на территории Подмосковья.

Толщина льда варьируется от 0 до 50 см, средняя толщина льда составляет более 20 см. Вызывают опасность 17 водоемов, где толщина льда не однородна и находится в пределах менее 7 см.

Тонкий лед выявлен на следующих водоемах:

  • река Ока в Серпухове
  • река Ока в Луховицах
  • Москва-река в Коломне
  • река Ока в Озерах
  • река Пахра в Подольске
  • Москва-река в Бронницах
  • река Ока в Кашире
  • Шатурская группа озер в Рошале
  • река Ока и река Городиловка в Ступине
  • река Лопасня в Чехове
  • река Клязьма в Богородском
  • река Яуза в Мытищах
  • река Вохюнка в Павловском Посаде
  • река Волга в Дубне
  • река Нахабинка в Красногорске
  • река Москва-река в Жуковском

Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» напоминают:

  • Не выходите на тонкий лед.
  • Не проверяйте прочность льда ударом ноги.
  • Не собирайтесь группами на отдельных участках льда.
  • Не приближайтесь к промоинам, трещинам, прорубям во льду.
  • Не скатывайтесь на санках, лыжах с крутых берегов на тонкий лед.
  • Не переходите водоем по льду в запрещенных местах.
  • Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости.
  • Не выезжайте на лед на мотоциклах, автомобилях и других транспортных средствах вне переправы.
  • Не оставляйте детей на льду без присмотра.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Анонс событий

Добавить комментарий

Последние новости

Продолжаем тему «Секретность в РФ и американский Whatsapp»

Валерий Каменский – о провале сборной РФ на МЧМ: Плохой результат – это начало хорошего

Спасательные службы ежедневно контролируют толщину льда на водоемах Подмосковья

Русфонд призывает к милосердию!

1 января норма, по которой минимальные выплаты по больничному должны быть не ниже МРОТ, стала бессрочной