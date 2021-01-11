Президент России Владимир Путин 12 января встретится с министром просвещения России Сергеем Кравцовым

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Одной из тем встречи станет выход образовательных учреждений из режима дистанционного обучения. Рекомендации перевести детские сады, школы, организации среднего профессионального и дополнительного образования детей на дистанционное обучение министерство направило в регионы в марте.

Осенью на дистант школы сначала переходили точечно – в случае выявления COVID-19 среди детей и сотрудников.

Затем многие регионы продлили осенние каникулы. С наибольшей критикой из-за сохранения дистанта в школах и учреждениях дополнительного образования столкнулись московские чиновники.

В декабре Сергей Кравцов заявил, что только 27 образовательных учреждений по всей стране находятся на карантине. Министр не раз подчёркивал, что дистант не заменит традиционный формат.

Вместе с тем Минпросвещения сообщило об окончаниях испытаний российского аналога американского видеосервиса Zoom в школах Московской области.

Источник: Телеграм-канал "Смутное время"