Держи ведьму!

/Анонс событий/

Авантюристы Уилл и Якоб Гримм в поисках славы и денег занимались необычным самопиаром. Путешествуя по деревням, они изгоняли якобы живущую там нечисть: сами выдумывали и сами же убивали.

Конечно, не бесплатно. Заодно собирали фольклор.

Прием работал безотказно. Братья стали настолько знамениты успешной охотой на ведьм, что слава о них дошла до властей.

И братья получают приказ: расследовать серийное убийство на границе Франции и Германии и найти виновного или отправиться на гильотину. Впервые сказочники столкнутся с настоящей, а не выдуманной нечистью. Но деваться некуда: назвался экзорцистом — лови бессмертную ведьму!

В фильме британского режиссера Терри Гиллиама сыграли оскароносный Хит Леджер, Моника Беллуччи, Мэтт Дэймон.

Смотрите фильм «Братья Гримм» 15 января в 14:00 на телеканале «ЧЕ!»