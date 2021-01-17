Места крещенских омовений обследуют спасатели

/Анонс событий/

Чтобы жители и гости курорта смогли совершить омовение в безопасных условиях, специалисты аварийно-спасательной службы города в преддверии православного праздника обследуют дно.

Определены места, где будут организованы крещенские купания:

Геленджик - Центральный пляж;

Тонкий Мыс, пляж «Тихая гавань»;

Кабардинка - пляж пансионата «Кировец»;

Дивноморское – водопад на реке Жане, село Возрождение;

Пшада – ручей в Доброй Щели, купель в храме по улице Школьной 18;

Криница - муниципальный пляж;

Архипо-Осиповка – Центральный пляж.

Специалисты уже занимаются подготовкой этих мест, сегодня утром спасатели обезопасили морское дно на Центральном пляже Геленджика. Водолазы совершают десятки погружений, очищая дно, глубиной до 2 метров. Со дна поднимают стекло, пластик, металл и прочий мусор. К празднику все локации для купаний будут обследованы.

В ночь с 18 на 19 января на местах крещенских омовений будут дежурить спасатели, медицинские работники, представители правоохранительных органов и казачества. Для желающих согреться после купания подготовят автобусы и организуют горячие напитки.

Уважаемые жители и гости Геленджика, воздержитесь от купания в необорудованных местах - это может быть опасно для жизни!

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик