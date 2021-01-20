ГУП КК «Кубаньводкомплекс» напоминает: с 1 января отменен мораторий на поверку счетчиков воды

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ГУП КК «Кубаньводкомплекс» предупреждает потребителей холодной воды об окончании моратория на поверку счетчиков, введенного в России в прошлом году на фоне эпидемиологической обстановки.

Его срок истек 1 января 2021 года. В связи с этим расходомеры с истекшим межповерочный интервалом подлежат замене, либо необходимо провести повторную их поверку. В противном случае абонентам придется платить по нормативу водопотребления с повышающим коэффициентом.

Информацию о сроках поверки приборов учета можно найти в паспортах и актах опломбировки (обследования, осмотра узла учета). Срок действия счетчиков можно уточнить в службах сбыта предприятия, по телефонам указанным на официальном сайте www.кубаньводкомплекс.рф.

Напомним, что с целью сокращения рисков заражения населения в апреле прошлого года Правительством РФ было принято решение, согласно которому потребителям разрешалось не проводить поверку индивидуальных приборов учета до 1 января 2021 года. Все это время ГУП КК «Кубаньводкомплекс» и управляющие компании продолжали принимать показания не прошедших поверку счетчиков и производить расчеты, по полученным сведениям, с апреля по декабрь 2020 года.